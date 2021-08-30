فاز الكويتي أحمد المطيري اليوم الاثنين بالميدالية الفضية في سباق 100 متر رجال في دورة الالعاب البارالمبية الصيفية (طوكيو 2020).

وحصل المطيري الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب ريو 2016 وبطولة العالم 2019 على المركز الثاني في أفضل توقيت له في الموسم وهو 83ر17 ثانية بفارق جزء من الثانية عن المركز الاول.

وحصل البريطانيان أندرو سمول على الميدالية الذهبية بزمن 73ر17 ثانية وهاري جينكينز على الميدالية البرونزية.