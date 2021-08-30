السعودية: إصابات “كورونا” اليومية تواصل التراجع وارتفاع حالات الشفاء

واصلت السعودية، تسجيل معدلات متدنية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائية الجديدة، سجلت وزارة الصحة 221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 544 ألفاً و225 إصابة، بينها 3174 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 927 حالة حرجة. ووصلت حالات التعافي إلى 532 ألفاً و512 حالة، بتسجيل 386 حالة جديدة، في حين سجلت 7 وفيات، رفعت الحصيلة إلى 8539 حالة.

وفي شأن متصل، أكدت الوزارة أن الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» مهمة لاستدامة المناعة، ومقاومة متحورات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات «كورونا».