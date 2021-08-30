هل انسحب ريال مدريد نهائيًا من صفقة مبابي؟

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، حقيقة انسحاب ريال مدريد نهائيًا من صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وزعمت تقارير بريطانية وفرنسية، اليوم، أن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة مبابي هذا الصيف بعد أن تخطت الساعة الخامسة مساء.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ممثلي ريال مدريد في باريس قالوا إنهم أوقفوا المفاوضات بالفعل بشأن مبابي، لكن الوضع قد يتغير من الآن وحتى وقت غلق باب الانتقالات، مساء غدٍ الثلاثاء.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، لكن يرفض اللاعب الفرنسي كل عروض باريس من أجل التجديد.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.