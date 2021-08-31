عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

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رياضة
روسيا 2018
هل انسحب ريال مدريد نهائيًا من صفقة مبابي؟
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
الفيفا يكشف تكلفة فلكية للانتقالات الدولية في 10 سنوات
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
الكويتي أحمد نقا يفوز بفضية سباق 100 متر بدورة الالعاب البارالمبية الصيفية (طوكيو 2020)
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“التحكيم الرياضي” تلزم نادي الرماية وآخرين بدفع 387 ألف دينار للديحاني
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 6 أيام
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 7 أيام
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
هل انسحب ريال مدريد نهائيًا من صفقة مبابي؟
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
الفيفا يكشف تكلفة فلكية للانتقالات الدولية في 10 سنوات
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
الكويتي أحمد نقا يفوز بفضية سباق 100 متر بدورة الالعاب البارالمبية الصيفية (طوكيو 2020)
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“التحكيم الرياضي” تلزم نادي الرماية وآخرين بدفع 387 ألف دينار للديحاني
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 6 أيام
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 7 أيام
أضف تعليق
الرأي
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