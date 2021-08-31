الكويت تستنكر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها بالسعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.