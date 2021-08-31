وزير الإعلام: أحلنا برنامجين تلفزيونيين ومشروعاً إلى “نزاهة”

كشف وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أن «الإعلام» أحالت ثلاثة بلاغات تتعلق ببرنامجي مساء الخير يا كويت، والموروث الشعبي، ومشروع تقنية التوصيف الصوتي، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

وقال المطيري، في رده على سؤال للنائب حمد المطر بشأن «مساء الخير يا كويت»، إن الوزارة أجرت التحقيق الإداري اللازم في الواقعة التي تضمنها البلاغ الخاص بالبرنامج، ثم أحالت أوراق التحقيق والمستندات إلى «نزاهة»، مضيفاً: أما بشأن البلاغين الآخرين فقد جمعت الوزارة المستندات ذات الصلة وقدمتها إلى الهيئة مباشرة.

وأوضح أن الوزارة لم تُحِل أي بلاغات إلى النيابة العامة تتضمن شبهة التعدي على المال العام، بل أحالتها إلى «نزاهة».

وأكد أنه لم يتم تقديم بلاغات إلى الهيئة ضد أي مسؤول بـ «كونا» تتعلق بشبهة جريمة التعدي على المال العام، في حين أحيل إليها موضوع واحد يتعلق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فضلاً عن حالتين تخصان قضايا المال العام.

إلى ذلك، أحالت «نزاهة» قياديين سابقين وموظفين في وزارة الأشغال إلى النيابة العامة، بشبهة ارتكاب جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 14 من القانون 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأكدت الهيئة، في بيان، أمس، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة التزامها.