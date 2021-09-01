الكويت تحدد أعداد الركاب القادمين من مصر لبدء رحلات الطيران المباشرة

ذكرت تقارير صحفية أن أن إدارة الطيران المدني الكويت حددت «كوتا» بأعداد القادمين من مصر إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستعابية للقادمين بالمطار إلى 10 آلاف راكب يومياً.

وقالت المصادر، إن كتاباً وجه اليوم الأربعاء، إلى الطيران المدني المصري يحدد النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بحيث تكون بواقع 1562 راكباً قادماً إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكباً لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

وأفادت المصادر بأن التشغيل المباشر مع مصر سيكون على مدار الأسبوع، بحيث يتم استقبال 1562 راكباً يومياً، أي بمعدل 10934 أسبوعياً.