الطيران المدني: السماح بدخول 5678 قادماً من الهند.. أسبوعياً

خاطبت الإدارة العامة للطيران المدني مجدداً ، ظيرتها الهندية اليوم الأربعاء، بشأن تحديد السعة التجارية لأعداد القادمين من المحطات الهندية إلى مطار الكويت الدولي.

ووفق الكتاب، الذي حصلت «القبس» على نسخه منه، فإن الرحلات ستكون يومية، حيث وزع الطيران المدني سعة القادمين بالمناصفة بين شركات الطيران الوطنية (الكويتية – الجزيرة)، وبين شركات الطيران الهندية، حيث حددت أعداد القادمين أسبوعياً بواقع 5678 راكباً، داعياً إلى موافاته بالموافقة لبدء جدولة الرحلات بين البلدين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بالطيران المباشر.

وبين الطيران المدني أن توزيع أعداد القادمين من الهند إلى مطار الكويت الدولي ستكون كالتالي:

• اليوم الأول 656

• اليوم الثاني 1112

•اليوم الثالث 648

• اليوم الرابع 648

• اليوم الخامس 1238

•اليوم السادس 638

•اليوم السابع 738

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني، قد خاطبت نظيرتها الهندية في 30 أغسطس الماضي، بشأن تحديد السعة لأعداد القادمين من الهند إلى الكويت، حيث حدد سعة المقاعد حينها بـ 760 راكباً قادماً في الأسبوع.