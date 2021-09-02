وزير الصحة يبحث وسفير الاتحاد الأوروبي تبادل بيانات شهادات التطعيم

استقبل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت كريستيان تيودور والوفد المرافق له وذلك للتباحث حول الإجراءات المتعلقة بالاشتراطات الصحية المتعلقة بسفر المواطنين الكويتيين إلى دول الاتحاد الأوروبي وتبادل البيانات حول شهادات التطعيم الإلكترونية للوقاية من كوفيد-19 ووفقًا للمنصات الرقمية المعتمدة.

وقد ُعقد الاجتماع في أجواء إيجابية عكست عمق العلاقات الإيجابية بين الجانبين والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وفقًا للمعايير الصادرة من المنظمات الدولية لتوثيق شهادات إثبات التطعيم الواقي من كوفيد-19 (19-COVID)، كما توافقت الآراء بين الجانبين على استمرار التنسيق لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والمنصات الرقمية وحرية السفر والتنقل.