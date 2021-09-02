مصر توافق على تشغيل الطيران المباشر مع الكويت

ذكرت تقارير صحفية أن سلطات الطيران المدني المصري، وافقت على التشغيل المباشر بين الكويت ومصر، وكذلك على «كوتا» وسعة المقاعد المحدده للقادمين من مصر الى الكويت، والتي قررتها الادارة العامة للطيران المدني في الكويت أمس بواقع 1562 راكباً يومياً بالمناصفة بين شركات الطيران الوطنية والمصرية.

وأفادت المصادر أن سلطات الطيران المصري أرسلت خطاباً اليوم الخميس، إلى نظيرتها في الكويت بمنح 7 شركات طيران مصرية حق التشغيل إلى مطار الكويت الدولي، وهي: مصر للطيران وأير كايرو والنيل والمصرية العالمية و فلاي ايجبت والعربية مصر ونما، بحيث يتم توزيع «كوتا» أعداد القادمين عليهم على مدار أيام الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الطيران المصرية ستقوم بتقديم جداول رحلاتها المنتظمة إلى الطيران المدني الكويتي لاعتمادها في حدود السعات المحدودة.

وذكرت أن حصص شركات الطيران المصرية تتنوع ما بين 113 الى 440 راكباً، لكل شركة طيران مصرية، بحيث يكون مجموع الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي نحو 781 راكباً لشركات الطيران المصرية.

المصدر : صحف كويتية