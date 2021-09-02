إطلاق تطبيق “سهل” الحكومي.. الأسبوع المقبل

أعلن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إطلاق تطبيق «سهل» الحكومي الموحد لتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الأسبوع المقبل والذي سيكون باكورة التحول الرقمي الحكومي وفي ذات الوقت اختباراً وتحدياً للقياديين.

وقال سموه في كلمة له خلال لقاء عقده بحضور قياديي الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد الجائحة» اليوم الخميس «أمران لن أقبل بهما هما الرجوع إلى التعاملات الورقية وصدور التطبيق دون تحقيق الأهداف المرجوة منه ويجب أخذهما بعين الاعتبار».

وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على أن المسؤولية تقع على القياديين في أي أمر يتعلق بتهاون أو تقصير أو تعطيل في الأمور المناطة بهم بشأن تطبيق «سهل» من قبل الجهات والهيئات التابعة لهم حيث سيتم تقييمها على أساس الإنجاز.

وقال سموه إن «تطبيق سهل في مرحلته الأولى سيؤدي إلى التخفيف على المواطنين والمقيمين في المعاملات إلى جانب الموظفين وسيأخذ الجميع حقه دون تقديم شخص على آخر بالإضافة إلى تخفيف الازدحام المروري وكذلك سيكون له مردوداً بيئياً ايجابياً».

وبين أن «التحدي الكبير أمامنا هو إطلاق تطبيق سهل وأمامنا أيام لإطلاق التطبيق ومهمتنا في الفريق الحكومي هي تحدي الوقت لإطلاقه».

وأوضح سموه أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي خلال جائحة كورونا «فالجهات المتأخرة قامت بتعويض التأخير في سرعة إجراءاتها والجهات التي كانت في سبات عميق بدأت تتعامل مع الوضع بطريقة مختلفة والجهات التي قطعت شوطاً قبل الجائحة قامت بزيادة إنجازها».

وأضاف «أنتم كقياديين جزء من الفريق الحكومي الذي شارك في وضع الحلول للمواطنين والمقيمين في تسهيل عملهم وإجراءاتهم ورأيتم كيف تنافس شبابنا وشاباتنا في تقديم ابتكارات خلاقة للتعامل مع الوضع الصحي».