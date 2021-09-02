“الأميري” يغلق آخر وحدة عناية مركزة لحالات كوفيد-19

أغلق المستشفى الاميري آخر وحدات العناية المركزة فيه مع تسجيل صفر حالات منذ بداية الجائحة.

من جهته قال اخصائي أول امراض باطنية وعناية مركزة في المستشفى الاميري الدكتور عبد العزيز المطوع بانه مع انحسار الاعداد الاصابات والاقبال الكبير على منصات التطعيم والجهود الكبيرة والواضحة للطاقم الطبي بشكل عام وفي العناية المركزة تم الاغلاق التدريجي لاخر وحدات العناية المركزة في المستشفى الاميري.

وأشار إلى الوصول لتسجيل صفر حالات عناية مركزة في المستشفى الاميري، لافتا الى تواصل اغلاق وحدات العناية المركزة والتي كانت تبلغ 3 وحدات على مراحل تدريجية.

من جهته أعلن الدكتور اخصائي الامراض الباطنية الدكتور محمد ميرزا إغلاق 5 أجنحة لحالات كوفيد-19 من أصل 5، لافتا الى ان حالات الدخول انخفضت مقارنة شهر يونيو بنسبة 80 في المئة نتيجة الالتزام بالاشتراطات وزيادة نسبة التطعيم.