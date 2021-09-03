السفارة الكويتية في واشنطن تهيب بالمواطنين توخي الحذر من تداعيات إعصار «آيدا»

أهابت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم الخميس بالطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق والمدن في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي المعرضة للفيضانات والعواصف المطرية ضمن تداعيات إعصار «آيدا» أخذ الحيطة والحذر.

ودعت السفارة في بيان لها الطلبة والمواطنين الكويتيين الى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية بمواجهة تداعيات الاعصار.

وفي هذا الصدد حثت السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها ومع المكاتب الفنية الملحقة وذلك على الأرقام التالية:

سفارة دولة الكويت 12022620758+

القنصلية في نيويورك 19172426688+

المكتب الثقافي 12023642104+

المكتب الصحي 12023202415+

المكتب العسكري 12023903416+