الخارجية الكويتية: لا كويتيين بين ضحايا حادث الطعن في نيوزيلندا

أكد سفير الكويت لدى نيوزيلندا، أحمد الوهيب، عدم وجود أي مواطن كويتي وخاصة الطلبة ضمن ضحايا حادث الطعن الذي وقع في مركز للتسوق بمدينة أوكلاند شمال البلاد في وقت سابق الجمعة.

وقال السفير الوهيب، في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، «نود أن نؤكد أنه لا يوجد مواطنون كويتيون ضمن حادث الهجوم المسلح وأن جميع الطلبة وأعضاء السلك الديبلوماسي بخير».

ودعا السفير جميع الكويتيين والطلبة في نيوزيلندا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات من الجهات الرسمية، مفيداً بأن السفارة تستقبل اتصالات المواطنين على هاتف الطوارئ رقم (006421468683).

وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت قتل متطرف سريلانكي بعد قيامه بطعن وإصابة ستة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق بمدينة أوكلاند.