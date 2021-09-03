فاوتشي: التحصين ضد كورونا قد يتطلب جرعة ثالثة

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن جرعة ثالثة من لقاحات كورونا التي تعتمد على تقنية الرنا المرسال -مثل لقاحي فايزر وموديرنا-، ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

وقال فاوتشي أن خبرته المهنية دفعته إلى الاعتقاد بأن جرعة ثالثة من لقاحات الرنا المرسال، ستكون مطلوبة لتوفير حماية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقه في البيت الأبيض، إنه من المحتمل أن يحتاج الأميركيون إلى تلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، ليتم اعتبارهم محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن، سيتخذ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتستعد الولايات المتحدة لمنح جرعات تعزيزية لجميع الأميركيين الذين تلقوا جرعتين من لقاحي فايزر وموديرنا، بعد خمسة إلى ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، في حين ما زالت تدرس الحاجة إلى جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون.