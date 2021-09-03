اليونان تمدد قرار السماح للكويتيين بالدخول إليها

أعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية اليوم الجمعة، تمديد قرار السماح لمواطني 36 دولة من بينها دولة الكويت بالدخول إليها حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الهيئة قولها في بيان، أن من بين الدول التي شملها القرار أيضا قطر والسعودية والبحرين والإمارات والأردن ولبنان والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين واليابان.

وأوضح البيان أنه لن يسمح لمواطني الدول الثالثة من خارج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في اتفاقية شنغن باستثناء المسافرين لأسباب ضرورية، بالدخول إلى اليونان خلال تلك الفترة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ودعا المسافرين القادمين إلى ملء نموذج تحديد موقع الركاب قبل السفر إلى اليونان، لإظهار شهادة تثبت بأنهم أكملوا التطعيم المضاد لفيروس (كورونا) قبل 14 يوما على الأقل من موعد الوصول أو تقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن الجائحة قبل 72 ساعة من الوصول أو شهادة تثبت التعافي من الجائحة صادرة بعد 30 يوما من الإصابة