عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 04 سبتمبر 2021

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4 سبتمبر، 2021
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روسيا 2018
لاعبو برشلونة سعداء برحيل جريزمان
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. رونالدو يحصل على قميصه المفضل في مانشستر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
عمان تفاجئ اليابان بهدف قاتل في تصفيات المونديال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رونالدو يتربع على عرش هدافي المنتخبات
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ أسبوعين
أضف تعليق
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رياضة
روسيا 2018
لاعبو برشلونة سعداء برحيل جريزمان
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. رونالدو يحصل على قميصه المفضل في مانشستر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
عمان تفاجئ اليابان بهدف قاتل في تصفيات المونديال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رونالدو يتربع على عرش هدافي المنتخبات
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ أسبوعين
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محرر المحليات
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