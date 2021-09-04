إخماد حريق مكينة تكييف في سطح جمعية الروضة التعاونية

عادت عجلة العمل إلى جمعية الروضة وحولي التعاونية، بعدما نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق الذي اشتعل في مكائن التكييف على سطح المبنى، من دون وقوع إصابات.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن الحريق، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وآليات الإطفاء إلى المكان، وعند وصولهم تبين أن الحريق نتج عنه دخان كثيف تسرب إلى داخل السوق المركزي، حيث قام فريق الإنقاذ في قوة الإطفاء والعاملين في الجمعية بإخلاء الجمعية من مرتاديها، فيما قام فريق المكافحة بمحاصرة النيران في المكان وإخمادها.

وأفادت قوة الإطفاء العام في بيان لها بأن الحريق اشتعل في مكائن التكييف على سطح مبني الجمعية، حيث تعامل معه مركز إطفاء الشهداء وجرى إخماده من دون وقوع إصابات.

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة حريق اندلع في جمعية الروضة التعاونية.

وأوضحت قوة الإطفاء العام أن الحريق قد اشتعل في مكائن التكييف على سطح مبنى الجمعية، حيث تعامل معه مركز إطفاء الشهداء وتكمنوا من إخماده دون وقوع إصابات.