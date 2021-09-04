جامعة الكويت: تسجيل الطلبة للفصل الدراسي الأول الاثنين المقبل

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مشعل هشام الغربللي بأنه قد حددت الفترة من 6 سبتمبر إلى 11 لإجراء عملية التسجيل المبكر للطلبة المستمرين لمقرراتهم الدراسية للفصل الدراسي الأول 2022/2021، وستكون عملية التسجيل وفقاً لمواعيد محددة لكل طالب، ويكون الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية ما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم سيسمح لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية له وفقاً لما تسمح به لائحة المقررات.

مواعيد وأولوية التسجيل

وأوضح أن لكل طالب موعدت محددت يبدأ به عملية التسجيل، وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال المسجل ضمن بياناته الجامعية لإبلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل، كما يمكن معرفة هذا الموعد من خلال نظام التسجيل، ويمكن للطالب بعد إتمام عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات الطالب مرة أخرى للاطلاع على جدوله أو تعديله طوال اليوم للطلبة خلال فترة التسجيل المبكر.

وأضاف أن أولوية تحـديد مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فالطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الأول ثم الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل عام ثلاث نقاط فأكثر ومجتـازين 30 وحدة دراسية فأكثر، ثم تحدد مواعيد سائر الطلبة تنازلياً حسب عدد وحداتهم المجتازة.

إلغاء تسجيل الطلبة غير المستوفين للشروط

وبين الغربللي بأنه سيتم إلغاء تسجيل الطلبة غير المستوفين لشروط التسجيل في المقررات ومتطلباتها في ضوء نتائج الامتحانات النهائية لمقررات الفصـل الصيفي الحالي بتاريخ 26/9/2021، بحيث تتاح للطالب الفرصة لاستكمـال جدوله الدراسي خلال فترات السحب والإضافة للفصل الأول 2022/2021، كما أن عمادة القبول والتسجيل ستقوم بإلغاء تسجيل الطلبة في المقررات التي لم يجتازوا متطلباتها في الفصل الصيفي، وتخفيض الأعداد في قوائم الانتظار يوم 26/9/2021 منوهاً إلى ضرورة مراجعة جميع الطلبة لجداولهم الدراسية للفصل الدراسي الأول وبصفة مستمرة، موضحاً أنه يمكن للطلبة الذين ألغيت عنهم مقرراتهم التسجيل في مقررات أخرى باستخدام شبكة الإنترنت فقط خلال فترات السحب والإضافة، علماً بأن إلغاء قوائم الانتظار سيكون يوم الاحد الموافق 10/10/2021.

فترات السحب والإضافة للفصل الدراسي الأول

وأشار الغربللي إلى أن عملية السحب والإضافة للفصل الدراسي الأول حدد لها أربع فترات وستكون الفترة الأولى باستخدام شبكة الانترنت من يوم الإثنين 4/10 إلى يوم الخميس 7 /10 /2021 وفقاً لمواعيد محددة لكل طالب، والفترة الثانية ستكون من الجمعة 8/ 10 إلى السبت 9/10/2021 والفترة الثالثة من الخميس 14/10 إلى السبت 16/ 10/ 2021 والفترة الرابعة من 24/ 10 إلى 30 /10/ 2021 وستكون الفترات الثانية والثالثة والرابعة بدون مواعيد مسبقة للطلبة.

الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الأول

وأفاد الغربللي بأنه قد خصصت الفترة من 17 /10 إلى 21/ 10/ 2021 للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول من خلال تعبئة النماذج الالكترونية مع الكلية لاستكمال الجدول الدراسي للطلبة المتوقع تخرجهم عن بعد، مشيراً إلى ضرورة دخول الطالب على نماذج استكمال الجدول الدراسي للطلبة المتوقع تخرجهم الخاص بعمادة القبول والتسجيل من خلال نظام معلومات الطالب، وأن على هؤلاء الطلبة عدم الاعتماد على هذه الفترة والعمل على استكمال جداولهم بأنفسهم من خلال النظام وخاصة أن أولوية التسجيل محددة للطلبة المتوقع تخرجهم وأن جميع المقررات متاحة لهم للتسجيل فيها باستخدام نظام التسجيل.

تسجيل الطلبة غير المقيدين

وأوضح بأنه قد خصصت الفترة من 21/ 10 إلى 25/10/2021 لتسجيل الطلبة غير المقيدين في الجامعة والذين يرغبون في دراسة مقرر أو أكثر في جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الأول عن طريق نموذج تسجيل الكتروني خاص بعمادة القبول والتسجيل.