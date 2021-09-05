الجارالله: رصد إيجابي لحالة مسافر قادم من دول ذات عدوى نشطة بـ «الدلتا» 

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا الدكتور خالد الجارالله عن رصد إيجابي لحالة مسافر من دول ذات عدوى نشطة بالدلتا بعد فحص التحقق مع الوصول الى الكويت pcr وتطبيق العزل الوقائي.

‏وتساءل الجارالله ماذا لو تم إلغاء فحص القادمين؟، لافتا الى ان تسرب حالة إيجابية بالدلتا كفيلة بنشر تفشي، خاصه مع مرحلة الانفتاح وعودة المدارس مؤكدا بان التيقظ الوقائي حتمي للتعافي الوبائي.