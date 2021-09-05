“الصحة”: محض افتراء الادعاء باستقالات جماعية للأطباء بسبب بروتوكولات علاج “كورونا”

أوضحت وزارة الصحة أن البروتوكلات العلاجية المستخدمة لمرضى «كوفيد-19» تتماشى مع أحدث البرتوكولات العالمية والإقليمية المعتمدة والآمنة، لافتة إلى أن «الادعاء بوجود استقالات جماعية بين صفوف الأطباء بسبب البروتوكولات العلاجية أمر غير صحيح ومحض افتراء».

وفيما أكدت «الصحة» الاعتزاز بكوادرها وبالجهود التي بذلتها في مواجهة جائحة «كورونا»، نشرت الوزارة، في بيان الأحد، «توضيحاً لبعض المغالطات التي وردت على لسان إحدى المعتصمات».

وذكرت أن «البروتوكلات العلاجية المستخدمة لمرضى كوفيد-19 تتماشى مع أحدث البرتوكولات العالمية والإقليمية المعتمدة والآمنة، واتهام (المعتصمة) للكوادر الطبية بقتل المرضى أمر نستكره وبشدة ولا نقبله على كوادرنا المخلصة».

وأشارت إلى أن «الادعاء بوجود استقالات جماعية بين صفوف الأطباء بسبب البروتوكولات العلاجية أمر غير صحيح ومحض افتراء».

وأوضحت أن «اللقاحات المستخدمة في البلاد معتمدة من المنظمات والوكالات العالمية المختصة، وبدأ المجتمع العالمي يجني ثمار حملات التطعيم».

ولفتت إلى أن «الإحصائيات اليومية الصادرة عن الوزارة في شأن مؤشرات الوضع الوبائي يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الفريق الفني لمواجهة الوباء، ويتبع في شأنها أقصى درجات الشفافية منذ بداية الجائحة، وليست هناك أي إملاءات خارجية تؤثر على ذلك».

ودعت وزارة الصحة إلى «عدم الالتفات لما ورد من اتهامات ومعلومات مغلوطة»، مؤكدة أن «المنظومة الصحية بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن».