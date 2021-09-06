الغانم: انفراجة وشيكة لملفات شائكة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن هناك انفراجة سياسية قريبة للعديد من الملفات الشائكة التي كانت مثار خلاف في السنوات الماضية، موضحاً أن الفترة الماضية المتضمنة الإجازة البرلمانية شهدت العديد من المبادرات من أطراف نيابية وشعبية وحكومية، منهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلى جانب قوى سياسية ونخب مجتمعية، تستهدف خلق انفراجات سياسية، وتمت بعيداً عن الإعلام وعن الأطراف التي دائماً ما تحاول عرقلة أي مبادرات إيجابية.

وأعرب الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، عن سعادته بوجود «تقدم كبير في العديد من هذه المبادرات التي تعكس حسن نوايا القائمين عليها من أكثر من طرف»، مؤكداً أن «ما يساعد في هذا الأمر هو انكشاف العديد من الأمور للنواب الجدد خلال العطلة البرلمانية، مما ساهم في دعم تلك المبادرات الإيجابية وحيازتها أغلبية برلمانية».

وأضاف: «لا أستطيع نكران وجود قلة يحاولون عرقلة هذه المبادرات، وهم مكشوفون لأبناء الشعب الكويتي قاطبة، ويعملون لأجندات معروفة للجميع، وستسمعون صراخهم يزداد في الفترة المقبلة، وقبل بداية دور الانعقاد القادم كلما تحقق تقدم في هذه الملفات»، مؤكداً أن «من نختلف أو نتفق معه سياسياً لا يمكن أن نختلف معه على مصلحة البلاد والعباد والوطن والمواطنين».

وقال إنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل هذه المرحلة، «ولكن أؤكد أن كل مبادرة تستهدف خلق تفاهم واستقرار سياسي هي موضع ترحيب»، معرباً عن تفاؤله «بحدوث انفراجات قريبة قبل بداية دور الانعقاد القادم، نتيجة عمل جماعي، وأيدينا دائماً مفتوحة وممدوة لكل مخلص وصادق ومحب لهذا البلد، ويريد أن نصل لمرحلة استقرار تؤسس لبناء الوطن وتحقيق طموح المواطنين».