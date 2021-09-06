“الصحة”: إتمام العمل في “تطعيم الوفرة” وتدشين “العبدلي” اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تدشين العمل في مركز العبدلي لتطعيم كوفيد-19 والواقع في مقر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في منطقة العبدلي، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر لسنة 2021.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على التوسع في تقديم خدمة تطعيم كوفيد-19، وبعد إتمام العمل في مركز الوفرة وتطعيم نحو 29 ألف شخص في المركز ذاته خلال الفترة من 19 اغسطس حتى 2 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور السند في تصريح صحافي أن المركز الجديد تصل قدرته الاستيعابية لتطعيم نحو ألفي شخص باليوم، ويضم 12 وحدة تطعيم وغرفة ملاحظة وغرفة طوارىء وصيدلية مركزية، لافتا إلى أن مواعيد العمل في المركز من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساءً.

كما ثمن الدكتور السند في الختام جهود القائمين على حملة التطعيم، والتي قاربت على تحقيق أهدافها المنشودة، مثمنا تعاون المواطنين والمقيمين الكرام، وتعاون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتعاون كافة وزارات ومؤسسات الدولة، والجهود التطوعية المخلصة.