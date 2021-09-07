“التربية” تحدد آلية عودة المتعلمين إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط

أصدرت وزارة التربية اليوم الإثنين نشرة تحدد آلية عودة المتعلمين إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط معينة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» بهذا الشأن أن الحصص الدراسية لمرحلة رياض الأطفال يتولى حيالها التوجيه الفني توزيع الزمن على الخبرات والأنشطة.

وعن المرحلة الابتدائية أوضحت أنه تكون هناك خمس حصص دراسية وزمن الحصة (60) دقيقة فيما المرحلتان المتوسطة والثانوية ست حصص دراسية وزمن الحصة (60) دقيقة.

وقالت إنه يتم تقسيم المتعلمين في المدارس لجميع المراحل التعليمية إلى مجموعتين بواقع خمسة أيام في الأسبوعين لكل مجموعة بواقع الأسبوع الأول يكون الدوام ثلاثة أيام للمجموعة الأولى ويومين للمجموعة الثانية أما بالنسبة للاسبوع الثاني فيكون الدوام ثلاثة أيام للمجموعة الثانية ويومين للمجموعة الأولى.

وبينت أنه يسمح بدخول المدرسة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية وتسليم نتيجة فحص (Pcr) سلبية كل أسبوع لغيرالحاصلين على التطعيم لكل من العاملين في المدرسة والمتعلمين لسن (21) عاما وما فوق والزوار وأولياء الأمور إبراز نتيجة فحص (Pcr) سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة لغير الحاصلين على التطعيم.

ولفتت إلى أنه يطبق على ما ورد في وثائق المراحل التعليمية المختلفة وتعديلاته بشأن (التقييم /الغياب) كما يطبق ما ورد في هذا القرار على مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية في التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام.

وقالت «التربية» إنه يتولى وكيل الوزارة إصدار جميع القرارات اللازمة لتعديل أي أحكام أو إصدار نشرات يتطلبها تطبيق القرار، مشيرة إلى أنه يعمل به من بداية العام الدراسي 2021 – 2022 حتى إشعار آخر وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه والعمل بموجبه.