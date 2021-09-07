“الطيران المدني”: نتعامل بسرية مع بيانات المسافرين

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني حرصها على التعامل مع سرية البيانات لجميع الركاب في مطار الكويت الدولي، ولن يتم القبول بأي شكل من الأشكال بتداول هذه المعلومات.

وأوضحت الإدارة مشيرة أنها على استعداد تام لاستقبال الشكاوى ممن تلقوا اتصالات هاتفية بهذا الخصوص عبر خدمة الواتساب 22200161 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت قيامه بتسهيل مهمة تداول البيانات السرية للمسافرين.