حسن أخوند قائماً بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة

أعلن الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تعيين حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

واشار إلى تعيين محمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع بالوكالة، وأسد الدين حقاني وزيرا للداخلية بالوكالة.

وكان مسؤول في الحركة، قال أنه من المقرر أن يُعلن عن أول أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة الليلة.

وقال أحمد الله واثق «تم الاتفاق على إعلان حكومة جديدة قبل عقد مراسم رسمية»، مضيفا أن أسماء «بعض أعضاء» الحكومة ستعلن خلال مؤتمر صحافي.