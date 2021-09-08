وقع انهيار رملي في مطار الكويت الجديد «قيد الإنشاء»، فيما أشارت أنباء عن وجود 3 عمال تحت الأنقاض.

وتوجهت فرق قوة الاطفاء العام للتعامل مع البلاغ.

وتشير معلومات أولية إلى ظهور جزء من جسم أحد العمال من تحت الانقاض، وجارٍ تأمين إخراجه حياً من قبل رجال الإطفاء، وسط استمرار البحث عن الآخرين، علماً أن عمق حفرة الانهيار 6 أمتار تقريباً.

وتفقدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، مشروع مطار الكويت الجديد لمعاينة الأضرار التي نتجت جراء حادث الانهيار الرملي.