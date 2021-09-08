“نزاهة”: إحالة قياديين سابقين وآخرين في “الكهرباء” إلى “النيابة”

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قياديين سابقين وآخرين في وزارة الكهرباء والماء إلى النيابة العامة.

وذكرت أنه «استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات احالة قياديين سابقين وآخرين في وزارة الكهرباء والماء الى النيابة العامة بتهم: ارتكاب جريمة الاضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة».

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.