السعودية ونيجيريا تحبطان تهريب أقراص مخدرة لشبكة لحزب الله

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ليلة الخميس، عن إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة لإحدى الشبكات المرتبطة بحزب الله اللبناني، بالتعاون مع نظيرتها في نيجيريا.

وصرح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية ، العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب (451.807) أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية.

وقال الشلهوب في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن إحباط محاولة التهريب تمت بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا حيث تم ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

ونوه المتحدث الأمني السعودي بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة .

وأكد أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.