إطلاق نسخة تجريبية من “سهل” للقياديين

أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إطلاق نسخة تجريبية لقياديي الدولة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).

وأشار كاظم إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إشراك القيادات في الدولة في تقييم تطبيق (سهل) وما يتضمنه و يحتويه من مزايا للمستخدمين، و كذلك للوقوف على مدى جاهزية و فعالية عمل التطبيق وتقديم المجال أمامهم لعرض ملاحظاتهم و تطلعاتهم ومتابعة آلية عمل ربط الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وأضاف كاظم، بأن هذه الخطوة جاءت كخطوة استباقية للاطلاق التجريبي لتطبيق (سهل) عبر المتاجر الرقمية بمختلف أنظمة الهواتف الذكية للمواطنين والمقيمين خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يكون الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من تطبيق (سهل) يوم الأربعاء القادم الموافق 15 سبتمبر 2021، من ضمن فعاليات الملتقى الأول للتحول الرقمي لقياديي القطاع الحكومي والذي تقيمه وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعوة من وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس وبشراكة إستراتيجية مع شركة (أجيلتي) في مركز جابر الأحمد الثقافي.