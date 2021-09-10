جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وضمت التشكيلة الإعلامي جورج قرداحي، الذي عين كوزير للإعلام.

وتلا أمين عام مجلس الوزراء محمد مكية، مرسوم تشكيل الحكومة التي تألفت من 24 شخصية، لكن عدداً منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.

وبين الوزراء الجدد مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، الذي عين وزيراً للصحة.

وأوردت الرئاسة على حسابها على موقع «تويتر»، أن الرئيس ميشال عون وميقاتي «وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري».