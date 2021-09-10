الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة جديدة بعد عام من الفراغ، وفق ما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وذكرت وكالة «رويترز» الإخبارية نقلاً عن مصدر رسمي لبناني، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت في بيان عبر حسابها على «تويتر» قبل قليل، أن رئيس الحكومة المكلف ميقاتي وصل الى قصر بعبدا في العاصمة بيروت، للقاء الرئيس عون.

وجاءت التشكيلة الحكومية على الشكل الآتي:

رئيس مجلس الوزراء: محمد نجيب عزمي ميقاتي

نائب رئيس حكومة: سعاده الشامي

وزير الداخلية: بسام مولوي

وزير الصحة: فراس الأبيض

وزير البيئة: ناصر ياسين

وزير الاقتصاد: أمين سلام

وزير المالية: يوسف خليل

وزير الأشغال: علي حمية

وزير الزراعة: عباس الحاج حسن

وزير الثقافة: محمد مرتضى

وزير العمل: مصطفى بيرم

وزير التربية: عباس حلبي

وزير المهجرين: عصام شرف الدين

وزير خارجية: عبدالله أبو حبيب

وزير الاتصالات: جوني قرم

وزير السياحة: وليد نصار

وزير الإعلام: جورج قرداحي

وزير العدل: هنري خوري

وزير الطاقة: وليد فياض

وزير الدفاع: العميد موريس سليم

وزير الشؤون الاجتماعية: هيكتور حجار

وزير الشباب والرياضة: جورج كلاس

وزير التنمية الإدارية: نجلا رياشي

وزير الصناعة: جورج دباكيان