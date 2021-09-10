‏⁧‫”رويترز”‬⁩: الشيخ أحمد الفهد سيطعن بحكم السجن الصادر ضده في ⁧‫جنيف: أؤمن ببرائتي‬⁩

قال الشيخ أحمد الفهد الصباح اليوم الجمعة، إنه سيطعن بحكم السجن الصادر ضده خلال محاكمة بشأن ما إذا كان قد استغل مؤامرة انقلابية وهمية بالكويت لتحقيق مكاسب على خصوم سياسيين، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال للصحفيين : “أؤمن ببراءتي” وذلك بعدما قضت محكمة في جنيف بحبسه 30 شهراً سيقضي نصفها في السجن.

وكانت رويترز ذكرت بأن محكمة جنائية سويسرية أدانت الشيخ أحمد الفهد الصباح ، اليوم الجمعة بتهمة التزوير في محاكمة بشأن ما إذا كان قد استخدم مؤامرة انقلابية كويتية وهمية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب منافسيه.

ونفى الشيخ أحمد جميع التهم في القضية التي قسمت الأسرة الحاكمة الكويتية ودفعت الشيخ أحمد (58 عاما) للتراجع عن بعض أدواره الرياضية العامة بما في ذلك عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

تم إطلاق قضية الاحتيال الجنائي في سويسرا حيث كان أحد المتهمين الآخرين ، في وقت مؤامرة الانقلاب المزعومة ، محاميًا من جنيف يعمل نيابة عن الشيخ أحمد.

والشيخ أحمد كان أمينًا عاما سابقا لمنظمة أوبك وأحد أفراد الأسرة الحاكمة البارزين .

وهو واحد من خمسة متهمين في المحاكمة التي بدأت في 30 أغسطس .

وبدأت جلسات المحكمة في قضية “الفهد” الاثنين الماضي، وذكرت وكالة أنباء “أسوشييتد برس” أن الفهد وثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين مثلوا أمام المحكمة، وحول المتهمين الآخرين أوضحت أنهم: “مساعد سابق للفهد، ومحاميان من بلغاريا وأوكرانيا مقيمان في جنيف، ولم يمثل المتهم الرابع، وهو محامٍ إنجليزي”.

يشار إلى أن المتهمين الأربعة يواجهون تهماً تتعلق بترتيب قضية تحكيم بجنيف، وذلك في عام 2014؛ لتوثيق أدلة مصورة ثبت أنه تم التلاعب بها.

يُذكر أن الفهد تقلد مناصب وزارية عديدة في الكويت، من بينها وزارة النفط، وذلك قبل استقالته من مجلس الوزراء عام 2011 على أثر خلافات سياسية.