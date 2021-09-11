عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 11 سبتمبر 2021

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11 سبتمبر، 2021
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السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
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روسيا 2018
أحمد الفهد يتنحى عن رئاسة “الأولمبي” الآسيوي.. مؤقتا
منذ 8 ساعات
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من هو كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد؟
منذ يومين
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ديباي يتخطى أساطير لامعة في تاريخ هولندا
منذ 3 أيام
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إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 3 أسابيع
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أحمد الفهد يتنحى عن رئاسة “الأولمبي” الآسيوي.. مؤقتا
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
من هو كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد؟
منذ يومين
أضف تعليق
ديباي يتخطى أساطير لامعة في تاريخ هولندا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 3 أسابيع
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