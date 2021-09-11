جوهر للفارس: لماذا لم يعلن عن أسماء المرشحين لوظيفة ملحق ثقافي؟

تقدم النائب الدكتور حسن جوهر بسؤال برلماني إلى وزير النفط وزير التعليم العالي محمد الفارس، بخصوص إعلان وظيفة ملحق ثقافي وعدم إعلان المرشحين بالرغم من انتهاء أعمال اللجنة المختصة بالاختيار منذ فبراير 2020.

وقال جوهر في مقدمة سؤاله إنه رغم انتهاء اللجنة المختصة باختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين وفقا لإعلان وزارة التعليم العالي عن وظيفة ملحق ثقافي في شهر فبراير من عام 2020 من أعمالها، إلا أن النتائج الرسمية وقرار وقع عليهم الاختيار لم تصدر حتى تاريخه، ولم يواكبها أي تبرير عن سبب هذا التأخير اللافت.

وسأل جوهر عن الوظائف الشاغرة والمطلوبة لوظيفة رئيس مكتب وملحق ثقافي في سفارات وقنصليات دولة الكويت في المكتب الثقافية في واشنطن، ولوس أنجلوس، ودبلن، ولندن، وكانبيرا، ودبي، والأردن، والبحرين، والإسكندرية في وقت الإعلان.

وطلب جوهر تزويده بکشف بعدد المتقدمين للإعلان المذكور متضمنا أسماءهم وألقابهم العلمية والمؤسسة الجامعية التي ينتمون لها وسنوات خدمتهم الوظيفية، بالإضافة إلى أسماء اللجنة المكلفة لاختيار المرشحين للوظيفة المعلن عنها، وعدد أيام وساعات اجتماعاتهم منذ تشكيلها وحتى رفع تقريرها النهائي للوزير.

وطلب تزويده بکشف بقائمة الأسماء التي تم ترشيحها من لجنة الاختيار المكلفة وتاريخ رفع الأسماء المرشحة للسيد الوزير.

وتساءل عن معايير التزام وزير التعليم لترشيحات لجان اختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين في المكاتب الثقافية وما تبذله من جهد طوال فترة تكليفها، خاصة إذا كانت ترشيحات اللجنة متوافقة مع الشروط الواردة في الإعلان الخاص بالوظائف المذكورة.

كما طلب کشفا بقائمة الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان اختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين في المكاتب الثقافية بالخارج في الإعلانات الثلاثة الأخيرة السابقة الإعلان عام 2020، وصورة ضوئية عن قرارات وزير التعليم العالي بتعيين رؤساء المكاتب والملحق الثقافيين على ضوء ترشيحات لجان الاختيار في كل إعلان منها.