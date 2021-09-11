رونالدو يفتتح عداد أهدافه مع مانشستر يونايتد

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عداد أهدافه مع مانشستر يونايتد، وذلك خلال مباراة فريقه الجارية حاليًا أمام نيوكاسل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض رونالدو مباراته الأولى بقميص مانشستر يونايتد، بعد انتقاله من صفوف يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وافتتح رونالدو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما سدد ماسون جرينوود كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سقطت من يد حارس نيوكاسل، وتابعها رونالدو بسهولة في الشباك.

وسجل رونالدو بالتالي هدفه السادس في البريميرليج أمام نيوكاسل، ولم يسجل أمام فريق أكثر منه في الدوري الإنجليزي سوى أستون فيلا برصيد 8 أهداف، وذلك بحسب أرقام "سكواكا".

كما سجل رونالدو هدفه الأول في البريميرليج منذ شهر مايو/أيار من عام 2009 أمام مانشستر سيتي، أي بعد 12 عامًا و124 يومًا، وهي ثاني أطول فترة بين هدفين للاعب في تاريخ المسابقة، بعد مات جاكسون بـ13 عامًا و187 يومًا (1993- 2006)، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

ورحل رونالدو في 2009 إلى ريال مدريد قبل أن يعود إلى اليونايتد هذا الصيف.

كما أصبح رونالدو أكبر لاعب يسجل لمانشستر يونايتد في البريميرليج بعمر 36 عامًا و218 يومًا، منذ رايان جيجز في شهر فبراير/ شباط من عام 2013 بعمر 39 عامًا و86 يومًا أمام كوينز بارك رينجرز

