الفارس: إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق “سهل” لمتابعة أدائها وتقييم تجربتها من قبل المستخدمين

أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس عن إطلاق النسخة التجريبية من المرحلة الأولى من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) عبر المتاجر الرقمية للهواتف الذكية.

و بينت الفارس في تصريح صحفي ان هذه النسخة التجريبية والتي باتت متاحة الآن لأجهزة “آيفون” و أنظمة “آندرويد” تم إطلاقها لمتابعة أدائها وتقييم تجربتها من قبل المستخدمين واستخدامها لتنفيذ مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، ورصد الملاحظات من أجل تطويرها لحين إطلاق النسخة الرسمية من المرحلة الأولى لتطبيق (سهل) والتي تضم خدمات حكومية إلكترونية مقدمة من قبل 13 جهة حكومية تشارك في هذه المرحلة، وبصدد إضافة المزيد من الخدمات والجهات لاحقاً.

وأكدت أن هذا التطبيق الإلكتروني هو نتاج تعاون 13 جهة حكومية، وإن بتعاون الجهات الحكومية بربط المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر تطبيق (سهل) سيتطور أداء التطبيق بشكل افضل ويخدم المواطنين بشكل اكبر بإذن الله.

وكانت الفارس قد كشفت صباح اليوم عن إطلاق نسخة تجريبية من تطبيق «سهل» الحكومي الذي سيتم إطلاقه رسمياً يوم الأربعاء في حفل يشهده مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية رئيس الوزراء.

ونشرت روابط تحميل التطبيق لأجهزة «آيفون» وأجهزة «اندرويد».