عبدالرحمن المطيري: مستشار عالمي لإنجاز مشروع مجمع وزارة الإعلام الجديد

أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، اتجاه «الإعلام» لإنشاء مشروع مجمعها الجديد، بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي.

وقال المطيري في إجابته عن السؤال البرلماني المقدم من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، على ضوء توجه الدولة نحو ترشيد المصروفات وتخفيض بنود الميزانية بالقدر الممكن، صدرت توجيهات من وزارة المالية للجهات الحكومية التي تشغل مقار مؤقتة بإعادة النظر في القيم الإيجارية لهذه المقار والبحث عن مقار دائمة لها، ومن هذه الجهات بعض قطاعات وزارة الإعلام الموجودة في أحد الأبراج التجارية.

وتوجد للوزارة مكاتب خارجية في برج الحمراء – شرق، وتشغله قطاعات الإعلام الخارجي، والخدمات الإعلامية والإعلام الجديد، والتخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية، والسياحة، وإدارة التخطيط والتطوير – وتقدر المساحة المستأجرة بـ 4671 م2، وهي الأدوار أرقام 9، 10، 11 ببرج الحمراء، أبرم عقد الإيجار بتاريخ 2014/1/14 عن طريق وزارة المالية، والقيمة الإيجارية السنوية هي 504.468 د. ك.

وأضاف الوزير: كانت هناك مكاتب خارجية بالدور الـ 24 في برج كيبكو – شرق، حيث كان قطاع السياحة يشغل هذا الدور عندما كان تابعا لوزارة التجارة والصناعة، وهو ضمن عقد الإيجار رقم أخ/2717/4، الذي أبرمته وزارة المالية لحساب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 18/7/2013، وتقدر مساحة هذا الدور بـ 852.78 م2، وقيمته الإيجارية السنوية 92.100 د.ك.

وبتاريخ 15/1/2021 تم إخلاء هذا الدور من قطاع السياحة وإعادته إلى الشركة المؤجرة، وتم تسكين قطاع السياحة ببرج الحمراء، وذلك تنفيذا لتوصيات وزارة المالية بهذا الشأن، بعد أن حصلت الشركة على حكم قضائي بتاريخ 26/8/2019 بزيادة الأجرة من 9 إلى 11 د.ك للمتر المربع شهريا.

المجمع الجديد

وعن مشروع مجمع وزارة الإعلام الجديد، كشف المطيري أنه تم التنسيق مع لجنة البيوت الاستشارية لاختيار مكتب استشاري عالمي للتعاقد معه لوضع المواصفات لإنشاء مشروع مجمع الإعلام الجديد، وتم مخاطبة وزارة الأشغال لإدراج المشروع والاتفاقية الاستشارية ضمن ميزانيتها، كما تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية اللازمة للاتفاقية، وأفادوا بالتنسيق مع “الأشغال” لإدراجها ضمن ميزانيتها للسنة المالية 2023/2022.

وعن مشروع المبنى الإداري في منطقة الشويخ، قال إنه تم تحديد موقع لإنشاء مبنى إداري في منطقة الشويخ ليخدم 3 قطاعات، وجار طرح كراسة الشروط المرجعية لاختيار مكتب من المكاتب الاستشارية لإعداد المواصفات.