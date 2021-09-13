لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية وافقت على اقتراحات تتعلق بالمعلمين «البدون»

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية وافقت على 3 اقتراحات تتعلق بتحسين الوضع الوظيفي للمعلمين البدون وموظفي الصحة من أبناء الفئة.

ووافقت اللجنة على مساواة المعلمين من فئة (غير محددي الجنسية) العاملين في مجال التدريس بجميع مراحله مع المعلمين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية من حيث التعيين والترقية والراتب.

وأضافت المصادر إن «اجتماع اللجنة أفضى إلى الاستمرار في مناقشة اقتراح منح الحقوق المدنية والاجتماعية سعيا لإنجازه من خلال بحثه مع الجهات المعنية».