“الخدمة المدنية”: اعتماد كشفين جديدين لمكافآت الصفوف الأمامية

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه استمراراً لجهود تطبيق قانون 4 لسنة 2021، انتهى الديوان من اعتماد كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة في جهتين.

وقال الديوان إن الجهات المعتمدة حديثاً هي: وزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وأوضح أنه تم إرسال الكشوف إلى وزارة المالية، اليوم، تمهيداً لإجراءات الصرف.

ونوّه ديوان الخدمة المدنية إلى أنه بعد اعتماد هذه الجهات يصبح مجموع الكشوف المعتمدة 34 جهة، إلى أن توافي الجهات المتبقية الديوان بكشوف مستحقي المكافآت.