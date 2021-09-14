كاظمة يكمل عقد ربع نهائي كأس الأمير بفوز مثير على السالمية

أكمل كاظمة عقد فرق الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير لكرة القدم، والمرحّلة من الموسم الماضي، بعد تغلبه على السالمية في المباراة التي جرت ليل الاثنين، على استاد صباح السالم، في ختام منافسات الدور التمهيدي للمسابقة.

وسجل لـ «البرتقالي» حمد الحربي (26) والبديل محمد صفر (107)، ولـ «السماوي» عبدالله الظفيري (84)

وشهدت المباراة اشهار الحكم عبدالله جمالي البطاقة الحمراء في ثلاث مناسبات، لناصر فالح من كاظمة واحمد عبدالغفور وبدر جمال من السالمية.

وسيلتقي كاظمة في ربع النهائي مع النصر، الأحد المقبل.