“نزاهة”: إحالة إشرافي وآخرين في “الإعلام” إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، فقد تقرر إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الاعلام الى النيابة العامة بتهم «ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية والمؤثمة بنص المادة رقم 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وجريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة في المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة».

وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.