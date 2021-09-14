السعدون: دخول “الصفري” ضمن موسم سهيل وتتنشر خلاله أمراض حساسية الخريف

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إنه ضمن موسم سهيل وفي الثلث الأخير من شهر سبتمبر مع اقتراب الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار تبدأ فترة (الصفري) المعروفة لدى الكويتيين باسم (أيام الصفري) التي تلي دخول (سهيل) إلى أن يبدأ الشتاء.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هناك عدة آراء حول تسمية هذه الفترة بالصفري منها نسبة إلى صفرة السماء الناتجة من الغبار المتعلق بالجو نتيجة ركود الهواء تقريبا في هذه الفترة وقيل بسبب صفرة الشمس وقت العصر أو لاصفرار الأجسام نتيجة إصابتها بأمراض الخريف نتيجة تغير الطقس وميله للبرودة.

وذكر أنه في فترة (الصفري) تنتشر بعض الأمراض التي تستمر مع البعض طيلة الفترة حتى موسم سقوط الأمطار ودخول البرد ومع البعض الأخر تستمر معه عدة أيام وقد تهدأ ثم تعود مرة أخرى.

وأوضح أن من ضمن تلك الأمراض حساسية الخريف التي تؤدي لاحتقان الأنف وسيلانه والرشح والحكاك في العينين وذرف الدموع والعطس والسعال ويعزى البعض أسباب الحساسية إلى انتشار حبوب لقاح النباتات البرية المعمرة والتي تزهر أخر الصيف وهناك أيضا مرض الحمى الروماتزمية والحمى القرمزية والدفتريا.

وبين أنه إضافة إلى فصل الشتاء يعتبر فصل الخريف أيضا الفترة التي تنتشر بها الانفلونزا والزكام الموسمي والبرد بل في الواقع يشكل موسم الخريف الانطلاقة الأولية لهذه الامراض نظرا إلى تحول الجو واختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل.