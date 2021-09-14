الصيفي يسأل الفارس عن اختيار مدير الجامعة

وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا برلمانيا لوزير النفط وزير التعليم العالي في شأن منصب مدير الجامعة.

وتضمن سؤال الصيفي استفسارات عن وجود لائحة مكتوبة لتشكيل لجنة الاختيار لمدير جامعة الكويت والجهة المخولة بتشكيل لجنة الاختيار ودور الوزير فيها.

كما استفسر الصيفي عن مصير مقترحات جمعية أعضاء هيئة التدريس في تشكيل اللجنة، طالبا تزويده بفترة التقديم للترشح لمنصب مدير الجامعة بذكر تاريخ البداية والنهاية، وأسماء المتقدمين.

وسأل الصيفي عن فتح باب الترشح لفترة ثانية بعد انتهاء المدة، راجيا تزويده بالتواريخ الجديدة مع أسماء المتقدمين فيها وهل تم ترشيح أي من المتقدمين بعد انتهاء الإعلان الأول، وآلية تقييم المتقدمين لمنصب مدير الجامعة، وكم نصيب رئيس اللجنة وباقي الأعضاء من درجات التقييم.

واستفسر الصيفي عن وجود من له قرابة أو مصاهرة أو نسب مع الوزير من المتقدمين وهل اصطحب الوزير أحد المتقدمين معه في زيارات لشخصيات قيادية في الحكومة ليس لها اختصاص في لجنة الاختيار.

إلى ذلك سأل الصيفي عن صحة ما يشاع أن لجنة الاختيار لديها أفكار غير مكتوبة تروّج أن مدير الجامعة يجب أن يكون من خلفيات اجتماعية معينة، وأن إدارة الجامعة لا يمكن أن يتبوأها أشخاص ينتمون لفئات اجتماعية أخرى، وعما إذا كان من ضمن شروط الكفاءة في اختيار مدير الجامعة أن تتوافر بالمرشح روح الوحدة الوطنية بحيث لا يكون تعامله مع الآخرين على أساس خلفياتهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن بيان أعضاء هيئة التدريس ورد فيه الكثير من ممارسات لجنة الاختيار وشكوك حول أعمالها وتوجهات شخوصها.