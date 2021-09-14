خامس أكبر مشتر للعقار بتركيا كويتيون

أظهرت بيانات إحصائية تركية، اليوم الثلاثاء، أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الخامسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 264 عقارا في أغسطس الماضي ليحتلوا المرتبة الخامسة بعد الإيرانيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 911 عقارا في حين جاء العراقيون ثانيا بشراء 900 عقار ثم الروس بإجمالي 451 عقارا ثما الأفغان بإجمالي 313 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال أغسطس الماضي بلغ 5866 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 7ر50 بالمئة مقارنة بذات الشهر في 2020.

وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في أغسطس الماضي إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 2729 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 976 عقارا ثم العاصمة أنقرة بإجمالي 400 عقار و(مرسين) بعدد 242 عقارا و(يالاوا) بإجمالي 233 عقارا.

وذكرت أن إجمالي عدد العقارات التي تم بيعها للأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 30849 عقارا مسجلا زيادة بنسبة 6ر47 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.