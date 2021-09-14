محليات

“المرور”: عدم نقل ملكية المركبة إلا بعد التأكد من كيفية دفع المبلغ 

منذ 35 دقيقة
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أصدر وكيل المساعد لقطاع المرور، اللواء جمال الصايغ، قراراً بعدم نقل ملكية أي مركبة إلا بعد التأكد من كيفية دفع المبلغ المالي على أن يتم إرفاق صورة الشيك أو وصل المبلغ أو شهادة تحويل بنكية مع المعاملة .

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