بايرن ميونخ يُهين برشلونة بثلاثية في كامب نو

حقق بايرن ميونخ بطل ألمانيا، انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-0) على برشلونة، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل الأهداف لبايرن ميونخ توماس مولر في الدقيقة 34، وليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 56 و85.

وبهذا الانتصار يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بينما يتذيل برشلونة الترتيب بدون نقاط.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وسدد ليفاندوفسكي كرة من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بسهولة في الدقيقة 14.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، بتسديدة من سيرجي روبيرتو في الدقيقة 15، مستغلا عرضية من الطرف الأيسر من ألبا، مرت أعلى مرمى البافاري.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في إنقاذ البلوجرنا من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 19، حيث تصدى لتسديدة من ساني.

ونجح مولر في تسجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ، حيث أرسل تسديدة قوية من خارج المنطقة، اصطدمت بإريك جارسيا مدافع برشلونة قبل أن تسكن الشباك الكتالونية، في الدقيقة 34.

وطالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، إثر لمسة يد لأوباميكانو مدافع بايرن ميونخ داخل المنطقة، في الدقيقة 42، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، تسديدة من خارج المنطقة، لكنها اصطدمت بمولر وخرجت إلى الركنية في الدقيقة 50.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 56، إذ سدد موسيالا كرة اصطدمت بالقائم الأيسر، وارتدت أمام البولندي الذي أسكن الكرة في الشباك.

ومرر جنابري بينية حريرية في عمق دفاع برشلونة، في الدقيقة 72، وصلت لجوريتسكا الذي سدد الكرة ضعيفة بين أحضان تير شتيجن حارس البارسا.

واشتكى ألبا من إصابة عضلية، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة، وطالب بالخروج من أرض الملعب.

وقرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سحبه والدفع بأليخاندرو بالدي بدلا منه في الدقيقة 74.

وأهدر النمساوي سابيتزير لاعب بايرن ميونخ فرصة تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 83.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، حيث سدد جنابري كرة اصطدمت بالقائم، لترتد أمام ليفاندوفسكي الذي راوغ بيكيه وسدد أقصى يمين مرمى تير شتيجن، ليؤمن أول 3 نقاط في مشوار البافاري.















