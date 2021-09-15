قطر: 284 مرشحاً منهم 28 امرأة في الكشوف النهائية لمرشحي “الشورى”

أعلنت اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى في قطر عن الكشوف النهائية للمرشحين المتوقع أن يخوضوا غمار الانتخابات المقررة في الثاني من أكتوبر المقبل، ويبلغ عددهم 284 مرشحا منهم 28 امرأة.

وذكرت اللجنة في بيان أن هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى في قطر تتضمن جدولا زمنيا بحيث تبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء الحملات الدعائية للانتخابات التي تتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين وفقا لضوابط وقواعد محددة.

وأضافت ان القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون من بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب التي تسمى عادة فترة الصمت الانتخابي.

وأوضحت ان وزارة الداخلية خصصت بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة عددا من صالات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية لإقامة الندوات وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، مضيفة ان المؤسسة القطرية للإعلام دشنت موقعا إلكترونيا يتيح للمرشحين الظهور اعلاميا عبر منابر اعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وتقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين.

وكان امير قطر الشيخ تميم بن حمد كشف في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى القطري عن استعداد بلاده لاجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 وصدر عام 2004 بهدف تطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.

ويعد مجلس الشورى في قطر هو الهيئة التشريعية فيها ويتولى مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء كمشروعات القوانين وموازنة المشروعات الرئيسية ليقدم توصيات في شأنها.