حمد جابر العلي مدشناً “سهل”: ما زلنا في بداية الطريق نحو التحول الرقمي

أكد ممثل رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن البلاد تشهد تحولا رقميا وإنجازا في المعاملات وتحسين جودة العمل والتيسير على المراجعين.

وقال العلي في افتتاح الملتقى التكنولوجي الأول في مركز جابر الثقافي بحضور الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد كبير من القياديين إننا لا نزال في بداية الطريق نحو التحول الرقمي وهذا يعتمد على وعي القياديين في الحكومة.

وطالب العلي جميع القياديين معالجة الأمور والتحول نحو تحسين الخدمات مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم، مشددا على التركيز على التشجيع ودعم أبناء الكويت.

من ناحيتها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس إن «الحكومة جادة برقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين والمقيمين» مؤكدة تعزيز المفهوم الرقمي وتعزيز البنية التحتية.

وأكدت الفارس أن تطبيق سهل هو الخطوة الأولى نحو الألف ميل، موضحة أن التطبيق عبارة عن تجميع تطبيقات حكومية، لتكون في منصة واحدة والتمتع بتلك الخدمات.

وأضافت «هل تتخيل أن إلغاء معاملة شؤون الإقامة وفر مليوني معاملة ورقية؟» كاشفة عن أن التطبيق يضم 121خدمة ويضم خدمات الإشعارات وأخذ المواعيد وخدمة الإعلانات الحكومية.

كما أكدت الفارس أن «الطريق لم يكن مفروشا بالورد وليس سهلا نحو التحول الرقمي، فقد واجهنا تحديات فنية وإدارية بما فيها الموانع القانونية لذلك شكلنا فريق عمل لمعالجة تلك التحديات والنجاح لن يكون إلا بالتكاتف والتعاون».

وأشارت الفارس إلى أن وزارة الخارجية اصرت على الدخول في المرحلة الاول لتطبيق سهل وهذا أمر ايجابي، فيما لفتت إلى أن التطبيق خاص للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال.

من ناحية أخرى، أوضحت الفارس أن «واصل» هو وحدة خدمة الاتصال الموحد للخدمات الحكومية، حيث يتلقى استفسارات المواطنين والمقيمين على الرقم 101 وهو نواة وحدة اتصال سيعمل على مدار الساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى.

وقالت الفارس ردا على سؤال «الراي» في شأن ما تناولته وسائل التواصل عن الإنذار بإيقاف التطبيق «نؤمن بقضائنا العادل واذا كان لأي شخص حق فسيتم إنصافه ولكننا نؤكد بأننا قمنا بجميع اجراءاتنا القانونية في التطبيق قبل إطلاقه».

وأكدت أن «قطار التحول الإلكتروني انطلق ولن يعود إلى الوراء».

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مساعد العسعوسي، أن «المعلومات المدنية» أخذت كافة الإجراءات لحماية الخصوصية قبل إطلاق التطبيق.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، يوسف كاظم، إن التطبيق سيوفر فرصاً وظيفية للكوادر الوطنية.

وأضاف: «تمت مراعاة جميع الملاحظات قبل إطلاق التطبيق».