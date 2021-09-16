رودريجو يمنح ريال مدريد فوزا قاتلا على الإنتر

خطف ريال مدريد فوزا قاتلا من أمام مضيفه إنتر ميلان، بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي رودريجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح ريال مدريد أول 3 نقاط تمكنه من احتلال المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما ظل إنتر بدون نقاط في المركز الثالث.

هجمات متبادلة

التهديد الأول في المباراة جاء بأقدام لاوتارو مارتينيز الذي استلم كرة طولية من باريلا من منتصف الملعب، ليسددها مباشرة باتجاه المرمى وتصل لأحضان الحارس كورتوا.

وكاد الحارس هاندانوفيتش، أن يتسبب في هدف على فريقه بعدما شتت الكرة من على خط منطقة الجزاء بشكل خاطئ، كاد فينيسيوس جونيور نجم الريال، أن يلحق بها لولا باستوني الذي أبعد الكرة سريعا.

دجيكو مهاجم الإنتر، تحرك بشكل جيد وضرب مصيدة التسلل، ليستلم الكرة ويحاول تسديد الكرة من زاوية صعبة، لكن كورتوا تألق وأبعد الكرة بقدمه.

الدقيقة 19 كادت أن تسفر عن هدف أول بعد عرضية متقنة من بيريسيتش من جهة اليسار إلى أقصى اليمين، لتجد لاوتارو الذي ارتقى وقابلها برأسية في المرمى لولا كورتوا الذي أبعد الكرة بقبضة يده.

الرد الإيطالي

وأهدر ميليتاو مدافع الميرينجي، فرصة تسجيل الهدف الأول بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الإنتر، وقابلها ميليتاو برأسية مرت بجوار القائم.

الرد الإيطالي جاء سريعا وفي الدقيقة 36 حيث سنحت فرصتين للإنتر، بعد رأسية لاوتارو مارتينيز الذي مرت بمحاذاة القائم، وبعد ثوانٍ استلم بروزوفيتش الكرة أمام منطقة جزاء الريال، ليطلق تسديدة أرضية قوية من على حدود المنطقة، مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كورتوا.

رغم البداية الجيدة لريال مدريد في الشوط الثاني، إلا أن دجيكو كان قريبًا من تسجيل هدف للنيراتزوري، لولا براعة كورتوا الذي واصل منع لاعبي الإنتر من التسجيل، بعدما تصدى لتسديدة قوية وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 56، أنقذ هاندانوفيتش مرماه من هدف محقق، بعد خطأ في تشتيت الكرة من مدافع إنتر، لتصل إلى بنزيما وبدوره يمررها إلى ناتشو في جهة اليمين الذي أطلق تسديدة قوية أبعدها سمير بقبضة يده.

فينيسيوس في الدقيقة 72، حاول مرواغة أكثر من لاعب بعدما توغل من جهة اليسار، لكنه اصطدم بالمدافع سكرينيار الذي منعه من التسديد في المرمى.

هدف قاتل

واقترب فينيسيوس جونيور أكثر من تسجيل هدف ملكي، بعدما وصلته الكرة في جهة اليسار وبموقف جيد للتسديد، ليطلق تسديدة قوية تألق معها المدافع سكرينيار وأبعدها وهي في طريقها للمرمى.

وفي الدقيقة 89، سجل رودريجو هدفا قاتلا لريال مدريد في شباك الإنتر، بعد لعبة ثلاثية رائعة بدأت بتمريرة إلى كامافينجا داخل المنطقة، ليمررها من لمسة واحدة إلى رودريجو أمام المرمى، ويسدد الأخير بقوة في الشباك.